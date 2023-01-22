قلد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، الحركة المشينة التي قام بها إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، خلال تسلمه جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى غرار حارس الأرجنتين، كان مبابي ممسكًا بجائزة أفضل لاعب وهو يخرج من مركز تدريبات باريس سان جيرمان، وقام بتقليد الحركة المشينة التي قام بها إيميليانو مارتينيز.

يذكر أن إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، أثار جدلًا، بعدما ظهر وهو يحمل دمية عليها صورة كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا.