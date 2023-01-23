كشف تقرير عن وفاة 33 شخصًا في اليمن بداء الكلب في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال العام الماضي 2022م.

وذكر تقرير صادر عن مركز الترصد الوبائي بوزارة الصحة في حكومة الحوثي الارهابية، أن حالات الوفاة بداء الكلب في العاصمة صنعاء وحدها، بلغت 33 خلال العام الماضي، وإن عدد الحالات المبلغة كاملة بلغت 4074 حالة منها 2112 حالة من داخل أمانة العاصمة و1935 من خارج العاصمة.

وتبين أن عدد الذكور بلغ 3004 من إجمالي الحالات المبلغة، فيما بلغ عدد الإناث اللاتي أصبن بداء الكلب 1043.

وأشار التقرير إلى أن 40% من حالات الوفيات كانت من فئة الأطفال ما بين 5 سنوات إلى 14 سنة.

وأصبح انتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، مصدرا جديدا لقتل المواطنين اليمنيين.