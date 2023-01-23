رسالة قاسية على قبر مديون تثير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل

أثارت صورة لرسالة قاسية على قبو متوفر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث كتب عليها أنه لم يقض دينه، وأن مقرضه لن يسامحه أبدا، ما أثار حالة واسعة من الجدل.

وتضاربت آراء رواد السوشيال ميديا بين مدافع عن حق المقرض وبين من يحثه على المسامحة، علما أنه لا يعلم كافة كواليس حياة المتوفى أو نيته بالنسبة للسداد.

ويُشار إلى أن صاحب الدين كتب على الورقة الموضوعة على قبر الشخص المتوفى: “ليا عندك وفي ذمتك 6 آلاف دولار، الله يجعلها حديد ونار على جسدك”.

وأرفق بالورقة صور إقرار موقع يثبت أخذ المتوفى هذا المبلغ بتاريخ 20 أغسطس عام 1994، جاء فيها: “أقر أنا.. أني أخذت مبلغ ستة آلاف دولار أميركي، وهذا سند مني بذلك إلى عند الطلب”

والجدير بالذكر أن صورة الورقة المتداولة التي جاءت بها الرسالة شديدة اللهجة على قبر المتوفى، أحدثت صدمة كبيرة لكل من اطلع عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،