أعلنت وزارة السياحة عن موعد تطبيق إجراءات الغرامة على الأنشطة السياحية غير المرخصة، وفقًا للائحة الصادرة تطبيقًا لاستراتيجيات إجراءات مواءمة الأنشطة السياحية المستهدفة لتطوير قطاع السياحة.

وأفادت الوزارة بأن الغرامات تصل إلى مليون ريال وإغلاق مرافق الضيافة السياحية والأنشطة والمهن السياحية المخالفة التي لم تصدر ترخيصًا قبل 25 مارس 2023.

وقالت الوزارة في ردها على استفسار أحد المواطنين، عبر حسابها الرسمي بتويتر :” أن المنازل الخاصة بالمواطنين التي تؤجر للسياح والزوار للمبيت، تقع تحت إجراءات الترخيص، ويجب ترخيصها وفق اللوائح المنظمة للنشاط

وتضمنت اللائحة ما يلي:

١: لا يجـوز ممارسـة نشـاط مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص دون الحصـول علـى التصريـح أو بعـد انتهائـه أو إلغائـه أو خلال فتـرة تعليقـه، كما يُشترط أن يكـون مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص ضمـن عقـار مخصـص للاستخدام السـكني أو الزراعـي.

٢: عدم تجـاوز إجمالـي التصاريـح الصـادرة للمصـرّح لـه فـي عقـار، تصريحًا واحـدًا، ويمكن إيقـاف إصـدار التصريـح لمـدة محـددة فـي أي نطـاق جغرافي؛ بشرط أن يكون صاحب العقار سعودي الجنسية، ويمتلك صـك ملكيـة إلكتروني أو عقـد إيجـار إلكتروني؛ ممـا يثبـت حـق الملكيـة أو الانتفـاع بالعيـن محـل التصريـح.