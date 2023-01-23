بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية في وفاة وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى وولي العهد:” علمنا بنبأ وفاة السيد ميكائيل موسى أدامو وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .