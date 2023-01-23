قال طارق القدومي مدير التخطيط العمراني في مشروع نيوم أن مساحة نيوم تعادل لندن ولكنها تتميز بطريقة البناء “الأفقية” حيث لا حاجة للسيارات.

وأضاف “القدومي” خلال جلسة في منتدى مستقبل العقار أن ساكني مدينة نيوم لن يلجأوا إلى سيارة لأنه سيكون حوله كل ما يحتاجه خلال 5 دقائق لافتاً إلى أن عدد سكان هذه المدينة قد يصل إلى 80 ألف شخص .

وتابع أنه يوجد في لندن 16 ألف شخص وفي منهاتن 22 ألف شخص ، لكن في نيوم لا يوجد اكتظاظ والمساحة تقارب مساحة لندن ولكن مركبة فوق بعضها لذلك لا حاجة للمركبة فهي بمثابة قرى فوق بعضها وحتى يتنقل الشخص من جزء لآخر يستطيع استقلال القطار.