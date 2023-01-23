أبدى مانشستر يونايتد استعداده لدفع مبلغ قياسي للتعاقد مع مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين الذي يطارده ريال مدريد أيضا في منافسة بين الناديين الكبيرين على الدولي النيجيري.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن تشيلسي الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يبحث أيضا عن مهاجم جديد، بينما يتردد أيضا أن توتنهام هوتسبير يراقب أوسيمين كبديل محتمل للقائد والهداف هاري كين الذي يطارده هاري كين.

وفي إسبانيا قالت صحيفة “ناسيونال” إن ريال مدريد يريد شراء مهاجم نابولي وسيقدم 60 مليون يورو للاعب النيجيري بينما يريد نابولي 80 مليون يورو.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن مانشستر يونايتد سيتعين عليه دفع مبلغ قياسي للنادي يصل إلى 115 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أوسيمين.