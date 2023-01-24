أوضحت تقارير عن منظمة “الفاو” ووكالات أممية أخرى أن أعدادا متزايدة من سكان قارة آسيا يفتقرون لما يكفي من الطعام مع زيادة معدل انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر.

وأشار التقرير إلى أن حوالي نصف مليار شخص، أي أكثر من ثمانية من كل عشرة منهم في جنوب آسيا، عانوا من نقص التغذية عام 2021، فيما يعاني أكثر من مليار شخص من انعدام الأمن الغذائي من درجة معتدلة إلى شديدة.

وارتفع انتشار انعدام الأمن الغذائي عالمياً إلى أكثر من 29 % في عام 2021، بعد أن كان 21 % في 2014.

التقرير هو خامس عملية فحص سنوية تقوم بها منظمات “الفاو” و”اليونيسيف” ومنظمة “الصحة العالمية” و”برنامج الأغذية العالمي” حول انعدام الأمن الغذائي والجوع.