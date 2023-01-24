تنتمي سيارة روز رايز كولينان موديل 2023 إلى فئة السيارات ذات الدفع الرباعي المرتفعة، وأنتجها الصانع البريطاني للمرة الأولى عام 2018 ليواكب الطلب المتزايد على سيارة روز رايز كولينان.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6075 سي سي، مزود بشاحن توربيني ثنائي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 563 حصان، وعزم دوران يصل الي 850 نيوتن/متر، و تنتقل القوة من المحرك إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5 ثواني.

وتميزت السيارة بالعديد من التجهيزات منها، تشكيلة واسعة من الجلود والتزيينات الخشبية الراقية، وشاشة تعمل باللمس لنظام الترفيه والمعلومات، ووضعيات قيادة مختلفة، ونظام التعليق الديناميكي، وزجاج فاصل بين الصندوق الخلفي وحجرة الركاب.

وجاءت السيارة من الخارج بتصميم قوة بفضل ما تمتلكه من أضواء أمامية، وفتحات تهوية في المقدمة، ويمتد الخط التصميمي فوق الشبك المصنوع يدوياً من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، وأضواء أمامية تمنح السيارة المزيد من الصلابة.

وتتواجد السيارة روز رايز كولينان الجيب موديل 2023 في المملكة بسعر 1.9 مليون ريال.