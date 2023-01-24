تعرض مسن في أمريكا لمقلب من شابين بسرقة شنطته بأحد المطارات، لكن المقلب تحول إلى مشاجرة.

وواجه المسن الشابين بالضرب المبرح، فيما تدخلت الشرطة للسيطرة على الأمر.

ووثق مقطع فيديو المشاجرة بين المسن والشابين، للتدخل الشرطة وتنقض عليه لتوقفه عن ضربهما.