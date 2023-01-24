علق صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، على العمليات الإرهابية ضد المصحف الشريف.

وقال الأمير تركي الفصيل: “لا حول ولا قوة إلا بالله هذا دليل أن هناك حملة لا تزال قائمة للأسف وتلقى تدريب من المؤسسات الحكومية في هذه الدول لمثل هذا التوجه الغير إنساني والإرهابي”.

يذكر أنه قبل أيام تم حرق نسخة من المصحف الشريف، خلال احتجاج قرب السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، فيما مزق زعيم حركة “بيغيدا” المتطرفة في هولندا نسخة من القرآن الكريم بمدينة لاهاي.

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