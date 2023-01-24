أصبح لاعب وسط نادي الاتحاد، عبد الرحمن العبود، جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة لفريقه أمام النصر في كأس السوبر السعودي.

وذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الطبي قد تأكد من أن الإصابة التبي تعرض لها اللاعب ليست بالقوية بل تأتيه بعض الألام ثم تختفى وبالتالي يستطيع المشاركة في المباراة.

كما يدرس الجهاز الطبي إجراء عملية جراحية للعبود خلال أول فترة توقف مقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم الجاري أسفل البطن.

يذكر أن الاتحاد سيواجه النصر بعد غد الخميس المقبل ضمن نصف نهائي كأس السوبر.