أدلى فرناندو سانتوش، المدرب السابق لمنتخب البرتغال، بتصريح مثير بعد أن تولى تدريب منتخب بولندا.

لدى تعيينه مدربًا لصفوف بولندا وبدء تجربة تدريبية جديدة، قال فرناندو سانتوش المدرب السابق لمنتخب البرتغال تصريحًا أثار الكثير من الجدل حول فحواه وما إذا كان يقصد به البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال سانتوش”أتطلع لهذه التجربة ومتحمس لبدء تجربتي مع بولندا، فأني أرى في السماء العديد من النجوم.. لا مجرد نجم واحد!”.

وأثار هذا التصريح الجدل بشأن ما يقصده “سانتوش” حيث ذكر أكد البعض أن سانتوش كان يلمح في تصريحاته إلى لاعب المنتخب البرتغالي ولاعب النصر، كريستيانو رونالدو.

يذكر أن خلافا نشب بين رونالدو وسانتوش بسبب تعمد المدرب السابق للبرتغال جعل رونالدو على دكة البدلاء أمام كل من سويسرا والمغرب.