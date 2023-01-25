كشفت الشرطة الأمريكية أن كلبا أطلق الرصاص وقتل رجلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن داس الحيوان عن طريق الخطأ على زناد سلاح بالمقعد الخلفي لشاحنة صغيرة.

وذكرت أن الضحية، الذي كان جالسا في مقعد الراكب الأمامي في الشاحنة، أصيب في ظهره بينما كان هو والحيوان الأليف في رحلة صيد يوم السبت، وفقا للشرطة في ولاية كانساس بوسط الولايات المتحدة.

وصرح مكتب عمدة مقاطعة سومنر: “داس كلب مالك الشاحنة على البندقية، مما تسبب في إطلاق النار، وأصابت القذيفة الراكب الذي توفي متأثرا بجراحه في مكان الحادث”، مضيفًا: “التحقيق جار، لكن التحقيق الأولي يظهر أنه حادث متعلق بالصيد”.