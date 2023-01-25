كشفت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس سلامة أعمال الأساسات والأرضية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الإنشائية)، أخصائي سلامة الطاقة المتجددة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطاقة المتجددة، أو الطاقة المستدامة)، ومدير التنقل/ العبور: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 24 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة سيركو