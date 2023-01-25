أكد محامو أسرة القتيل تاير نيكولز، أنه توفي بعد أن تم توقفه مرورياً في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، حيث تعرض للضرب على أيدي الشرطة، لمدة ثلاث دقائق متتالية.

وقرر مسؤولو إنفاذ القانون السماح لأسرة نيكولز ومحاميهم بمشاهدة لقطات خاصة بكاميرا الجسد والتي توثق لحظات اعتقال نيكولز ، والتي لم يتم إتاحتها للجمهور بعد.

وقال المحامي أنطونيو رومانوتشي بعد مشاهدة اللقطات، إن نيكولز كان «أعزل طوال الوقت»، بينما كان يتعرض للضرب من قبل خمسة من ضباط الشرطة، وجميعهم من ذوي البشرة السمراء أيضًا.

وتسببت وفاة الشاب الأسمر تاير نيكولز – 29 عامًا- في إثارة حالة من الغضب في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه لضرب مبرح من شرطة ممفيس، أفضى إلى موته، في قصة مشابهة لقصص مماثلة حدثت خلال الفترة الأخيرة لكن هذه المرة كان أبطال الواقعة رجال شرطة ذوي بشرة سمراء، وفق ما ذكر موقع «إنسايدر».