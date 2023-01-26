أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس أن جازان سجلت أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية؛ فيما سجلت عرعر وطريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، ومكة المكرمة وجدة ونجران وجدة وشرورة والقنفذة 29 درجة، وينبع 28 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت عرعر وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ5 درجات مئوية، تليها أبها وتبوك ورفحاء 7 مئوية، وكل من حائل وسكاكا 8 درجات، والباحة والطائف 9 مئوية.

فيما سجلت الرياض وبريدة وحائل وحفر الباطن والأحساء والدمام وأبها والباحة والدوادمي والطائف والخرج والمجمعة أعلى نسبة رطوبة 100% و95%.