رد الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث ” ، على تصريحات وزير المالية محمد الجدعان ، الخاصة بتغيير المملكة لطريقة تقديم المساعدات لحلفائها ،وأن المساعدات التي ستقدمها للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات ، وحث دول المنطقة على القيام بالإصلاحات .
وقال بن صقر، خلال لقائه على “قناة السعودية ” ، اعتقادي أن المملكة تتبنى هذه السياسة الواضحة ، وتريد بها أن ترسل رسالة للجميع ” .
وأضاف،” أن المملكة قدمت ما بين 2007 إلى 2017 ، أكثر من 35 بليون دولار مساعدات ، وهذا مبلغ كبير جدا ” .
وأشار إلى أن المملكة ساعدت ، دول كثيرة ، بودائع لدعم بنوكها المركزية ، ومن هذه الدول ” باكستان ،مصر ، لبنان ، اليمن ، الأردن ، المغرب ، ومؤخرا تركيا ” ، ولم تتأخر المملكة في دعم هذه الدول ومساعدتها لتجاوز أزماتها “.
وتابع، ” الآن المملكة تقول أنت تحتاج إلى مساعدة اقتصادية ، فيتم النظر إلى وضع هذه الدولة ، هل قمت بالإصلاحات الاقتصادية الداخلية المطلوبة التي تشجع على الاستثمار الخارجي ومعالجة الإشكاليات الموجودة لديك أم لا ؟ “.
وأفاد بأنه لابد أن يكون لديك قوانين تسمح بهذا النوع من الاستثمارات ، وتسمح بإدخال الأموال وإخراجها ، فهذه قضية مهمة جدا ، ولكن أن يكون كما في السابق ” أعطوني وأنا أتصرف كما أريد ” ، في اعتقادي هذا انتهى .
#الموقف | لهذه الأسباب وضعت المملكة شروط على منح الودائع للدول. #قناة_السعودية@tariqalhomayed | @Gulf_Research pic.twitter.com/aiED87kk6j
— قناة السعودية (@saudiatv) January 25, 2023
يجب ان يكون اشراف على مشاريع هذه لدول ولصرف عليها من المنحه عن طريق المانح