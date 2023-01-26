رد الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث ” ، على تصريحات وزير المالية محمد الجدعان ، الخاصة بتغيير المملكة لطريقة تقديم المساعدات لحلفائها ،وأن المساعدات التي ستقدمها للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات ، وحث دول المنطقة على القيام بالإصلاحات .

وقال بن صقر، خلال لقائه على “قناة السعودية ” ، اعتقادي أن المملكة تتبنى هذه السياسة الواضحة ، وتريد بها أن ترسل رسالة للجميع ” .

وأضاف،” أن المملكة قدمت ما بين 2007 إلى 2017 ، أكثر من 35 بليون دولار مساعدات ، وهذا مبلغ كبير جدا ” .

وأشار إلى أن المملكة ساعدت ، دول كثيرة ، بودائع لدعم بنوكها المركزية ، ومن هذه الدول ” باكستان ،مصر ، لبنان ، اليمن ، الأردن ، المغرب ، ومؤخرا تركيا ” ، ولم تتأخر المملكة في دعم هذه الدول ومساعدتها لتجاوز أزماتها “.

وتابع، ” الآن المملكة تقول أنت تحتاج إلى مساعدة اقتصادية ، فيتم النظر إلى وضع هذه الدولة ، هل قمت بالإصلاحات الاقتصادية الداخلية المطلوبة التي تشجع على الاستثمار الخارجي ومعالجة الإشكاليات الموجودة لديك أم لا ؟ “.

وأفاد بأنه لابد أن يكون لديك قوانين تسمح بهذا النوع من الاستثمارات ، وتسمح بإدخال الأموال وإخراجها ، فهذه قضية مهمة جدا ، ولكن أن يكون كما في السابق ” أعطوني وأنا أتصرف كما أريد ” ، في اعتقادي هذا انتهى .