تعرض عدد من النواب في لبنان للضرب والاعتداء من قبل الحرس الخاص بوزير العدل داخل قصر العدل، فيما يحاول المعتصمون الدخول إلى مبنى قصر العدل.

وقال النائب أديب عبد المسيح، إن حرس خوري اعتدوا على النائبين وضاح الصادق وغسان حاصباني، مضيفاً : “كذلك، فإنني تعرضت أيضا للاعتداء من قبل الحراس الذين بادروا إلى سحب هاتفي الخاص”.

وتابع : “المضحك المبكي أن اجتماعنا حصل في قاعة اسمها 4 آب وحين رفع صوتنا على خلفية طلبنا من وزير العدل بأخذ قرار إداري حيال الانشقاق العمودي الذي حصل في العدلية، رفع الوزير صوته وفجأة هجم علينا حراسه وضربونا”.

ووثق مقطع فيديو لحظة حدوث إشكال بمحيط قصر العدل بين عدد من المحتجين وعناصر محاولة الشغب، بعد أن نجح المعتصمون في خلع إحدى بوابات القصر العدلي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.