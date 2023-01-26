كشف تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاص بالانتقالات على مستوى العالم أن الهلال كان أكثر الأندية إنفاقًا على الصفقات في 2022.

وضمت قائمة العشرة الأوائل بآسيا لأكثر الأندية إنفاقا على الصفقات النصر والاتحاد والتعاون والشباب، كما دخلت عدة أندية عربية للقائمة منها إلى الأهلي القطري والعين الإماراتي.

ودخلت 5 أندية مصرية في القائمة الإفريقية، في حين تصدرت الأندية الإنجليزية القائمة مجددا وللمرة الأولى تخطى إنفاقها ملياري دولار، لتحقق رقما قياسيا يقترب من 2.2 مليار دولار.