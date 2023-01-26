قال المستشار الأسري، إبراهيم الصيخان، أن بعض حالات طلب طلاق جاءت لأسباب تافهة، مضيفا انه لا يجوز للرجل أن يترك زوجته بمفردها طوال الوقت ويذهب للاستراحة.

وذكر أن بعض حالات الطلاق جاءت بسبب الأنانية ورغبة أحد الطرفين بأن يكون أناني في ذاته بحيث يريد أن يأخذ كل شيء، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن بعض الأزواج يتركون زوجاتهم ويقضون كل أوقاتهم في الاستراحة مع أصحابه، في حين تقوم بعض السيدات بقضاء أوقاتهن مع بعض الصديقات.

وأكد أن مثل هذا السلوك يدمر الحياة الزوجية وقد تؤدي إلى الطلاق، مشددا على ضرورة أن يهتم الطرفان بالتنازل لبعضهما البعض.