أكد هشام الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء أن هناك خطة لتسريع دخول الأدوية للمملكة وزيادة الخيارات العلاجية.

وقال الجضعي :” لدينا رغبة في الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسجيل الأدوية الواعدة بشكل أسرع لتوفيرها للمريض بشكل سريع وعملنا على وجود برنامج لذلك ومسار لتسجيل هذه الأدوية والذي يشمل تقديم استشارات للشركات وتقديم بعض المميزات لأجل أن تتوفر هذه الأدوية وألا يكون هناك حاجة للسفر لأخذ هذه الأدوية “.

وأضاف” مستمرين في هذا المشروع وتطبيق على جميع الأدوية والشركات، يتاح لجميع الشركات المحلية والأجنبية بمعايير محددة لهذه الأدوية الواعدة والتي تقدم علاجات مميزة لعدد من الأمراض المستعصية”.