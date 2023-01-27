وجه شاب مصري يشبه النجم الفرنسي كيليان مبابي في مقطع فيديو رسالة خاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر “مبابي المصري” الفيديو عقب خسارة النصر السعودي الذي يضم في صفوفه رونالدو أمام الاتحاد، أمس الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة 1-3.

وظهر الشاب المصري، الذي يجمعه تشابه كبير مع نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا وهو يحمل قميص نادي النصر مع رقم واسم رونالدو وقال: “حظ أوفر لك يا رونالدو، النصر خسر أمام الاتحاد ولكن أنت قدمت مباراة جيدة لكن الفريق لم يساعدك”.

وأضاف مازحا: “أنا وأخي (أشرف) حكيمي (المدافع المغربي لنادي باريس سان جيرمان والصديق المقرب لمبابي) نريد أن نلعب معك في الفريق ونمرر لك الكرة.. سمعت أن نادي النصر يريد ضم (مدافع باريس سان جيرمان سيرخيو) راموس، و(صانع ألعاب ريال مدريد لوكا) مودريتش”.