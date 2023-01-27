كشف نايف القرادي الذي تم اختطافه من قبل امرأة عرفت إعلاميا بخاطفة الدمام لحظات معرفته بأنه مختطف.
وقال القرادي أنه خلال 26 عاما، لم يشعر في لحظة أنه مخطوف، و أنه شك في نفسه، بعدما علم بخبر اختطاف طفل والده قرادي، وذلك أثناء مشاهدته قناة الإخبارية، خاصة أن تاريخ ميلاد الطفل الذي أعلن عن اختطافه نفس تاريخ ميلاده بفارق يوم واحد.
وأضاف : عندما علمت أنني مختطف في البداية شعرت بالصدمة، والإرهاق، مثل كأني استسلمت.. لو طلبني أحد أن أرمي نفسي من السطح بروح”
وحول قلة ظهوره في وسائل التواصل الاجتماعي قال :”المشكلة في الشبكة، لأنها ضعيفة”.
فيديو | مختطف الدمام #نايف_القرادي:
فقدت وظيفتي وسيارتي.. وهناك جهات حكومية أخلفت بوعودها منذ وصولي إلى جازان قبل 3 سنوات وحتى الآن لم تتحقق https://t.co/z4xRr9CsQA#خاطفة_الدمام#كيف #الإخبارية2 pic.twitter.com/aGJsrl2xyp
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) January 27, 2023
فيديو | لماذا مختطف الدمام #نايف_القرادي الأقل ظهورا من بين بقية المختطفين؟ https://t.co/z4xRr9CsQA#خاطفة_الدمام#كيف #الإخبارية2 pic.twitter.com/PwT1axi8Zs
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) January 27, 2023
فيديو | "لو طلبني أحد أن أرمي نفسي من السطح ما ترددت".. #نايف_القرادي يروي لحظات معرفته بأنه مختطف https://t.co/z4xRr9CsQA#خاطفة_الدمام#كيف #الإخبارية2 pic.twitter.com/n0GYz1zrWR
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) January 27, 2023
فيديو | #كيف يتشابه مختطف الدمام #نايف_القرادي مع والده رغم أنهم لم يتقابلا؟ https://t.co/z4xRr9CsQA#خاطفة_الدمام #الإخبارية2 pic.twitter.com/oqgbCiyZV2
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) January 27, 2023
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