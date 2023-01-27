سرد المواطن حمد الحربي تجربته مع مرض السكري التي استمرت 8 سنوات ورحلة شفائه منه.

وذكر أن الخمول وعدم ممارسة الرياضة كانت من الأسباب التي أدت إلى إصابته بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن طبيبه لاحظ أن العلاج لا يجدي نفعا معه، لذلك لجأ للرياضة والحمية لمدة 7 شهور، وتمكن خلال سنة و3 شهور من التخلص من جميع أدوية السكر.

ونصح مستشار الصحة العامة، صالح الأنصاري، مرضى السكري بعدم ترك أدويتهم دون استشارة الطبيب، مضيفا أن تغيير نمط الحياة لا يعني بالضرورة أنه سيؤدي للشفاء من المرض، لذا يجب عدم التوقف عن الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب.