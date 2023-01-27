أوضح “الأمن العام” مجددا عقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً، وبغرامة 6 آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.

وفي وقت سابق، حدد الأمن العام، خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح كالتالي:

1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة