قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران نهب مستحقات عشرات المدارس في محافظة إب، واستولت على الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

وأكد أن هذه الميليشيات تعد عصابة إجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وافقارهم، كما تسببت في تراجع كبير في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس.

ودعا الإرياني منظمة اليونسيف لفتح تحقيق في الحادثة ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز، والتي مكنت مليشيا الحوثي من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.