قررت محكمة أمريكية، السماح بنشر مقطع فيديو التقطته كاميرا الشرطة يوثق الاعتداء الذي تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، قبل عدة أشهر.

ووثق المقطع لحظة حضور رجال شرطة سان فرانسيسكو إلى منزل بول بوليسي (80 عاما) في 28 أكتوبر من العام الماضي لإنقاذه من المهاجم ديفيد ديباب (42 عاما) الذي كان يقيد يد بول ويمسك به، وبيده الأخرى كان يحمل مطرقة.

وحينما حاول رجال الشرطة تنبيهه لترك المطرقة ويد بول، أقدم ديباب على ضرب بول الذي بدا مستسلما ومنهارا، قبل أن يستطيع رجال الشرطة في ما بعد إلقاء القبض على المهاجم وتخليص بول منه.

وظهر ديفيد ديباب لحظة اقتحامه المنزل، وقبل السماح بنشر الفيديو بساعات، قالت نانسي بيلوسي إنها لا ترغب بمشاهدة مقطع الهجوم الذي كاد يودي بحياة زوجها.

وكان رجل يحمل مطرقة ويدعى ديفيد ديباب، قد اقتحم منزل نانسي بيلوسي الواقع في سان فرانسيسكو في فجر يوم 28 أكتوبر، وبعد تعذر عثوره على نانسي بيلوسي قام المهاجم بتقييد زوجها والاعتداء عليه بالمطرقة التي كان يحملها.