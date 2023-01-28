تمكنت السلطات الأمنية في تونس، من فك لغز اختفاء شيخ سبعيني، بعدما ألقت القبض على شاب اعترف بقتل الرجل بعد الاعتداء عليه بآلة حادة على مستوى الرأس وتعمّد إخفاء جثته، وتمت إحالة المتهم إلى القضاء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة تونس 2 سامي الصمداحي، إن النيابة العامة عاينت جثّة لشيخ عثر عليها في منزل شاب يقيم في حي “سيدي حسين” غرب العاصمة تونس، لافتًا إلى أنّ الشاب أقرّ خلال التحقيقات معه بقتل الشيخ البالغ من العمر سبعين عاما.

وأشار إلى أنّه وفق اعترافات الشاب فإنّ خلافا جدّ بينه وبين الضحية الذي يعمل عرّافا، حيث اتّصل الشاب بهذا الرجل وطلب منه إزالة “سحر”، قبل أن يدبّ بينهما خلاف.

واعترف المتهم باعتدائه على الرجل الهالك على مستوى الرأس أكثر من مرّة باستعمال آلة حادة ما أدّى إلى وفاته، ولم يكتف القاتل بذلك بل تعمّد شدّ وثاق الجثة ووضعها في برميل وتولّى صبّ مادة الإسمنت والملح عليها ونقلها في مرحلة ثانية إلى غرفة قام بغلق جميع منافذها بالإسمنت ثم قام بتهيئة قبر له داخل نفس الغرفة.