تتهم فتاة قاصر الأمير اندرو بالتعدي عليها، بينما قرر أخيه الملك البريطاني تشارلز الثالث، أنه لم يعد بإمكانه استخدام مجموعة من أغراضه داخل القصر.

وذكرت تقارير صحافية، أنه قيل للدوق إنه «لا مكان» له في القصر، وسيتعين عليه الانتقال إلى مكان آخر إذا رغب في البقاء في لندن.

وقيل إن أندرو كان يخطط لمحاولة قانونية جديدة لإلغاء اتفاقه مع فيرجينيا جيوفري، التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً عندما كانت دون السن القانونية، فيما نفى الأمير الاتهامات جميعها، وادعى باستمرار أنه لا يعرف جيوفري.