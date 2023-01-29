انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الأمم المتحدة في وصفها لعملية القدس بأنها “هجوم إرهابي”، وتساءل عن مصير قراراتها الخاصة بالفلسطينيين.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إن الأمم المتحد تقول إن ما جرى خارج كنيس في القدس، هو هجوم إرهابي، وجريمة، وإنها تؤكد عدم وجود أي مبرر لهذه الأعمال.

وسأل علاء مبارك : “ماذا عن قرارات اتخذتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن لصالح الفلسطينيين ضد دولة الاحتلال والتي ضربت بها (إسرائيل) عرض الحائط! وماذا عن انتهاكات ممنهجة لحقوق الفلسطينيين في هذه المناطق! أليست هذه جرائم؟”.