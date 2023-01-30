خرج الشاب عبدالرحمن العنزي، للتنزه بجانب بحيرة ولم يعد، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

وقال شقيق عبدالرحمن، إن شقيقه يبلغ من العمر 29 عاماً، ويعمل موظفا حكوميا، ومتزوج، وغادر مع أخيه الأكبر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الدولة منذ 3 أشهر تقريباً، وفق العربية نت.

وأشار إلى أنه تم إبلاغه عن فقدان “عبدالرحمن” منذ فجر الجمعة، حيث كان مع ابن خالته وبعد انتهائهما من زيارة أخيهما خرجا للتنزة بالقرب من بحيرة، ولكن عبدالرحمن ذهب لدورات المياة بجانب البحيرة ولم يعد.