قام أهالي إحدى البلدات في لبنان بإحراق سيارة تابعة لصاحب محل ألبسة، وذلك بعدما اكتشفوا أنه وضع كاميرا مراقبة في غرفة تبديل الملابس.

وأشارت الوسائل الإعلامية اللبنانية إلى أن هناك حالة واسعة من الغضب تسود في منطقة العاقبية بعد اكتشاف فضيحة أخلاقية في المنطقة مرتكبها صاحب معرض للملابس والأدوات المنزلية.

وتفصيلاً، عمد صاحب المحل التجاري المذكور إلى تركيب كاميرا سرية في غرفة تبديل الملابس، تلصص من خلالها على عدد من السيدات من زبونات معرضه دون علمهن.

والجدير بالذكر أن هذا الأمر أثار غضبًا عارمًا بين أهالي المنطقة، على صاحب المعرض، فقاموا بإشعال النيران في سيارته الخاصة مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، وتدخلت فرق الإطفاء وعملت على إخماد النيران كما حضرت الأجهزة الأمنية لمنع تفاقم الأمور.