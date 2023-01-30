كشف بدر شقيق المواطن عبدالرحمن العنزي الذي توفى غرقا في بحيرة في مدينة كليفلاندبولاية أوهايو الأمريكية تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة أخيه.

وذكر أن العنزي ذهب لرؤية ابن خاله “سلطان” الطالب في كلية الطب بالولايات المتحدة، وبعد الزيارة تم دعوته للعشاء، وذهبوا في سيارة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأضاف أن عبدالرحمن طلب أن يذهب للاغتسال بالقرب من بحيرة، فترك المعطف الخاص به وهاتفه بالسيارة ثم ذهب للبحث عن دورات مياه، ومرت ربع ساعة ولم يعد لذا بدأ سلطان بالبحث عنه لكنه لم يعثر عليها، وبعدها أبلغ الجهات الرسمية باختفائه للبحث عنه.