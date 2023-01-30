اعتقلت قوات الملالي شخصا مقربا من إمام أهل السنة في زهدان الإيرانية، مولوي عبد الحميد، والمعروف بانتقاده للنظام الإرهابي.

وألقت قوات النظام الإيراني القبض على مولوي عبد المجيد مراد زهي أحد مستشاري مولوي عبد الحميد وعضوًا في مكتبه، حيث يتم تنظيم مظاهرات بقيادة مولوي عبد الحميد، في كل يوم جمعة بمدينة زاهدان؛ احتجاجًا على أعمال القمع الأخيرة في إيران.

وكان مولوي عبد الحميد طالب مرارًا وتكرارًا، في خطبه في صلاة الجمعة، سلطات إیران بالتوقف عن قمع الاحتجاجات والاستماع إلى المحتجين.