اخترق مفتاح سيارة وجه سيدة كندية في حادث أليم وغريب من نوعه، وأصابها المفتاح في وجهها إصابة شديدة احتاجت على إثرها النقل إلى المستشفى وإجراء عملية تجميل جراحية.

وتفصيلاً، غادرت رينيه لاريفير منزلها في مدينة سادبوري الكندية للاستمتاع بوجبة في مطعم ماكدونالدز قريب، قبل أن تدرك نسيانها مفتاح سيارتها في المنزل.

وطلبت رينيه أن يلقي أحد أصدقائها بالمفتاح إليها، ولكن تحول هذا الأمر المعتاد لحادث مروع وأليم، حيث ارتد مفتاح السيارة بعد إلقائه، من يدها إلى وجهها بسرعة وأصاب وجهها مخترقًا وجنتها ثاقبا إياها، وظل مستقرًا في وجهها.

وعلى الفور تدخل صديق رينيه واستنجد بالإسعاف لنقلها للمستشفى، وكشف الفحص بالأشعة المقطعية أن المفتاح اخترق وجه رينيه بعمق 4 سم في تجويف الأنف، أسفل عينها، حيث أن الأمر تطلب تدخل جراح تجميل لإزالة المفتاح والتعامل مع الجرح.

والجدير بالذكر أن رينيه لاريفيير لم تتعاف بشكل كامل بعد الحادث الغريب فحسب ولكنها لا تملك حتى ندبة تثبت حدوث ذلك على الإطلاق . ومع ذلك، فإن صورها مع خروج مفتاح السيارة من وجهها دليل كافٍ.