أصبح الحرف الصغير “i” جزءًا لا يتجزأ من جميع منتجات عملاق التكنولوجيا آبل Apple تقريبًا، ومن أول طرح iMac في عام 1998، إلى انطلاق أول هاتف آيفون iPhone في عام 2007، تلته أجهزة iPod و iPad الأكثر تخصصًا، ورغم أن كل أجهزة آبل حققت نجاحًا باهرًا إلا أن معظم الناس لا يدركون معنى حرف الـi الذي تبدأ به أسماؤها.

وترجع القصة إلى وقت عودة ستيف جوبز الشريك المؤسس الشهير لشركة Apple Inc، إلى المنصة بعد طرده، جاء جوبز مع الكمبيوتر الذي كان على وشك إعادة شركة آبل إلى القمة مع ميزة أساسية تتمثل في منح الناس إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

وذكر كين سيجال، الرجل الذي اشتهر بحملة Think Different الإعلانية الشهيرة لشركة آبل لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2012 أن جوبز أراد أن يكون لاسم الجهاز الجديد إشارة إلى Macintosh، وكان على الفريق التوصل إلى الاسم سريعًا، لأن إطلاق المنتج كان على بعد أيام فقط.

وتم جمع أسماء مثل MacRocket، Macster و MacMan. أحب جوبز ماكمان، لكن سيجال اختلف معه، قائلا بأنها تشبه بكمن، مما يمنح الجهاز أجواء تشبه اللعبة، وبعد الكثير من العصف الذهني، توصل الفريق إلى 5 أسماء للكمبيوتر، كان آخرها “iMac”، وقال سيجال إنه بهذا الاسم، يمكنهم سرد ما يمثله الجهاز، مثل “أنا” للإنترنت، الخيال، والفرد.

وأشار إلى أنه رغم كره جوبز للاسم في البداية إلا أن جهاز iMac حقق نجاحًا باهرًا، وفي يوم العرض تحدث جوبز عن الـi والتي تعني”أنا” لخمسة أشياء: الإنترنت، الفرد، التوجيه، الإعلام والإلهام، وهكذا انطبقت على جميع الأجهزة من بعده خاصة آيفون.