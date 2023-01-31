قال سفير المالديف لدى المملكة محمد خليل أن نظرته للسعودية تغيرت بعد زيارتها قبل 3 أعوام .

وأضاف في حوار لقناة السعودية أن فكرته عن السعودية قبيل الوصول إليها بأنها مكان سيتسنى له الحصول على وقت لنفسه حيث سيتمكن من التعمق في الجوانب الروحانية وأنها تفتقد لتعدد الأنشطة سوى الأنشطة الصحراوية وأنها دولة متحفظة للغاية.

وتابع : ما إن وصلت إلى هنا أظن أن المنظور الذي نحصل عليه في الخارج مقابل ما تراه في الداخل هو مختلف بشكل كامل ، فهي دولة جميلة تتمتع بشعب مضياف للغاية وتحتوي على الكثير من الأنشطة والأماكن الجميلة والمدن النظيفة كما أنك ستجد كل ما تريده تقريباً هنا.

واختتم : هي منطقة جميلة من أروع المناطق التي يمكنك زيارتها.