أدى فريق الهلال مساء اليوم أولى تدريباته في المغرب استعداداً لمواجهة الوداد المغربي في كأس العالم للأندية .

وكانت بعثة الهلال قد وصلت فجر اليوم إلى الرباط بالمغرب من أجل المشاركة في منافسات البطولة.

يذكر أن فريق الهلال سيواجه فريق الوداد المغربي يوم السبت المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله، وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.