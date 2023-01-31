أكدت تقارير صحفية وجود تطلعات لدى البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب نادي الهلال بأن يكون أحد اللاعبين الأساسيين في أول مباراة ستقام في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستكون أمام فريق الوداد المغربي.

وكان ديلجادو، قد سبق له المشاركة مع نادي الهلال في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية لمدة 21 دقيقة خلال 3 مباريات دون تسجيل أو صناعة أي هدف، وفقا لـ”الرياضية”.

يذكر أن فريق الهلال سيواجه فريق الوداد المغربي يوم السبت المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله، وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.