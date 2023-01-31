يواحه فريق الهلال فريق الوداد المغربي يوم السبت المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله، وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ولا تعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين حيث سبق أن خاض الهلال مباريات أمام الفريق المغربي، في عام 1989 فاز فيها الوداد، وذلك في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري.

وتمكن الهلال من الفوز على الوداد في عام 2005، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال العرب، بينما تعادل الفريقان في المغرب في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

وشهد عام 2010 مواجهة أخرى بين الفريقين فاز فيها الهلال في بطولة النخبة الدولية بهدف دون رد، وفي عام 2013 لعب الفريقان، مباراة ودية في المملكة، وفاز أيضا الهلال فيها بهدفين دون رد.