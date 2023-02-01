انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” للفترة 2023 – 2027.

وفي وقت سابق من اليوم انتُخب سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لولاية ثالثة بالتزكية حتى عام 2027 وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأربعاء.

كما انتخب اللبناني هاشم حيدر نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.