كشف مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الشهادة الجامعية) بالرياض،
وأوضح المجلس أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مساعد مشروع :
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.
2- مسؤول الضمان :
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected]
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