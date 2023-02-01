كشف مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الشهادة الجامعية) بالرياض،

وأوضح المجلس أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مساعد مشروع :

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– لغة إنجليزية.

2- مسؤول الضمان :

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: [email protected]