أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن كأس أمم آسيا 2027 خطوة نحو خلق تجربة جديدة وتبادل جديد وتوسع جديد نتطلع من خلاله إلى مشاركة أهدافنا وطموحاتنا مع أسرة كرة القدم الآسيوية والاتحادات والأعضاء في الاتحاد الآسيوي.

وقال سمو ولي العهد: “تنظيم كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية”نشيد بما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والاتحاد الآسيوي من جهود لتحقيق تطلعات شبابنا وشاباتنا” .

وأضاف: “المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية المملكة 2030 بجميع محاورها التي تشتمل على تعزيز تطور كرة القدم الآسيوية في المجالات كافة”.

وتابع: “نسعى لتوظيف شغفنا بكرة القدم كمحفز نحو النمو المستمر للرياضة في كل أنحاء آسيا وتتمثل رؤيتنا في هذه الاستضافة في تقديم أكثر من مجرد بطولة حيث نعتزم تحقيق تقدم كبير لمستقبل آسيا وإحداث نقلة نوعية تعزز من مكانة كرة القدم الآسيوية”.

وأضاف سموه: “المملكة العربية السعودية حظيت باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات وخاصة في كرة القدم وذلك يأتي تجسيدًا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزا عالميا رائدا لمختلف الرياضات”.