روى المستكشف البريطاني مارك إيفانز يروي تجربة رحلته من شرق إلى غرب المملكة والتي استغرقت 28 يوما.

وقال إيفانز أنه سافر من المنطقة الشرقية في الرياض وصولا إلى جدة، مضيفا: “رحلتنا بدأت في منتصف نوفمبر بين السير على الأقدام والجمال وسيارات الدفع الرباعي”.

وأضاف: “أعجبني رؤية التغيرات الكبيرة التي شهدتها السعودية، فقد عشت في أواخر التسعينيات من القرن الماضي والفرق كأنه في بلدين مختلفين تماما لكن الشيء الذي لم يتغير هو كرم الضيافة”.

وتابع: “لكل من لم يأتي يجب أن تأتوا لزيارة السعودية لعدة أساباب أولها سهولة القدوم وستشاهدون بلدا استثنائيا”.