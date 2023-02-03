أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه أن كريستيانو رونالدو أحدث توهج كبير في النصر حتى أصبح التركيز عليه كاملاً.

وقال جستنيه خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي المُذاع على قناة 24 الرياضية”:” أن تاليسكا في داخله غيره ويُظلم إذا ما أعطى حقه لأنه يقدم كثيرًا للنادي “، لافتًا أن اللاعب إذا انتكس فسيكون بسبب التركيز الغير طبيعي على رونالدو.