أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه أن كريستيانو رونالدو أحدث توهج كبير في النصر حتى أصبح التركيز عليه كاملاً.
وقال جستنيه خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي المُذاع على قناة 24 الرياضية”:” أن تاليسكا في داخله غيره ويُظلم إذا ما أعطى حقه لأنه يقدم كثيرًا للنادي “، لافتًا أن اللاعب إذا انتكس فسيكون بسبب التركيز الغير طبيعي على رونالدو.
🗣 عدنان جستنيه :
تاليسكا في داخله غيرة !
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Adnan_Jas pic.twitter.com/BwZTbnuvFa
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 2, 2023
اللاعب إذا انتكس فسيكون بسبب التركيز الغير طبيعي على رونالدو.