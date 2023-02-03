كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الاتحاد لجأت إلى محكمة التحكيم الدولي “كاس”؛ للطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي يتضمن حصول نادي الشارقة الإماراتي على الشرط الجزائي الناتج عن تأخير دفعات انتقال البرازيلي إيغور كورونادو.

وأفادت المصادر ذاتها بأن إدارة الاتحاد لم تلتزم بسداد دفعتين وقت سدادهما من أصل 3 مستحقة للنادي الإماراتي، وبلغت قيمة شراء عقد اللاعب نحو 10 ملايين يورو، دفع منها العميد الجزء الأول عند توقيع العقد الصيف قبل الماضي.

ويُشار إلى أن الشارقة قد وضع في بنود اتفاقية انتقال إيغور كورونادو شرطًا جزائيًا في حالة تأخير التسديد بمبلغ قدره مليون يورو عن كل شهر، بينما سددت الإدارة الاتحادية المبالغ المتأخرة بداية الموسم الجاري .

وأوضحت المصادر أن إدارة الشارقة ردت بخطاب تطلب فيه مبالغ الشرط الجزائي عن التأخير، مع مهلة لمدة أسبوع من أجل السداد، وإلا سيتم اللجوء إلى لجان “فيفا” القضائية؛ ما دفع إدارة الاتحاد للطعن في القرار أمام “كاس”.

والجدير بالذكر أن هذا البند انتهى في 31 يناير الماضي، وبينما لم تفعل إدارة الاتحاد هذا الخيار أصبح اللاعب حرا ويحق له الانتقال إلى أي ناد دون الرجوع إلى ناديه.