أفادت مصادر إسبانية بأن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نادم على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي ويتطلع للانتقال لريال مدريد.

ويُشار إلى أن مبابي كان مرشحًا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده في صيف العام الماضي، لكنه أعلن تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025.

وقال مبابي حينها: “أريد أن أعلن أنني اخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أنني هنا أستطيع مواصلة التطور في نادٍ منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات.

وأضاف:” أنا سعيد جدًا أيضًا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها”.

وقال الصحفي الإسباني إيدو في برنامج “الشرينغيتو” التلفزيوني الشهير:” إن مبابي يمكنه إنهاء عقده في عام 2024″.

وعلّق على أن مهاجم باريس سان جيرمان يأسف للقرار الذي اتخذه في مايو من العام الماضي، ويتطلع إلى الانتقال لريال مدريد.

ولا شك أن تصريحات أغيري قد تفتح الباب مرة أخرى أمام انتقال مبابي إلى ريال مدريد، رغم نفي إدارة العملاق الإسباني في أكثر من مناسبة عدم نيته فتح هذا الملف مرة أخرى.

يُذكر أن سان جيرمان تعاقد مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ آنذاك بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في العام ذاته.