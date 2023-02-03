وصفت وزارة الصحة البريطانية انتشار إنفلونزا الطيور، بأنه وباء جديد ينتشر بسرعة حول العالم خاصة مع تطور الفيروس وانتقاله إلى الثدييات وليس الدجاج فقط.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية، أن انتشار إنفلونزا الطيور وصل إلى الثعالب في المملكة المتحدة، وبشكل عام نفوق حوالي 208 ملايين طائر حول العالم، مع تسجيل ما لا يقل عن 200 حالة مسجلة في الثدييات.

وشدد رؤساء الصحة العامة على التحذير من أن الطفرة في الثدييات قد تشهد تطور وانتقال إلى البشر، إذ يدرس الخبراء في جميع أنحاء العالم مخاطر انتشارها إلى أنواع أخرى.

ويُشار إلى أنه تم العثور على الفيروس في جميع أنحاء العالم في مجموعة من الثدييات، بما في ذلك الدببة في أمريكا والمنك في إسبانيا ، وكذلك في الدلافين، وفي المملكة المتحدة ، قامت وكالة صحة الحيوان والنبات (APHA) باختبار 66 من الثدييات، بما في ذلك الفقمة .

والجدير بالذكر أن إنفلونزا الطيور مرض معد يصيب الدواجن والطيور البرية منذ قرن، وعادة ما تنتشر في الخريف، ويقول بول ديجارد، أستاذ علم الفيروسات في معهد روزلين بجامعة إدنبرة: “نشأت بين البط في أوروبا وآسيا، وانتشرت إلى طيور أخرى، وتم رصد فيروس H5N1، وهو السلالة الأكثر انتشارًا الآن ، لأول مرة في الصين في عام 1996.