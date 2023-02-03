أعرب المحترف المغربي بصفوف الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، عن سعادته البالغة بتمديد تعاقده مع ناديه.

وقال حمدالله، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم أمس الخميس : “جد سعيد ببقائي في نادي الوطن و الشعب، متمنيًا من الله السداد و التوفيق لإسعاد جمهورنا الكبير”.

وتابع :”شكر خاص لأخي أنمار الحائلي و أخي أحمد كعكي ولإدارتهم الموقرة و إن شاء الله نكون جميعًا على قدر طموحات النادي و الجماهير”.

وأعلن نادي الاتحاد رسميًا، عن تجديد عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، لمدة موسمين قادمين.